Ростов-на-Дону, 9 марта, 2022, 10:46 — ИА Регнум. В Россию за сутки прибыло почти 6 тыс. беженцев из Донбасса. Об этом сообщает пограничное управление ФСБ России по Ростовской области 9 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

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«За истекшие сутки через пункты пропуска границу пересекло около 6000 граждан, эвакуированных с территории республик Донбасса», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что Ростовская область готова принять беженцев не только из республик Донбасса, но и с Украины.