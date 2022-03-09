Ереван, 9 марта, 2022, 10:45 — ИА Регнум. В Армении за последние сутки медики провели 2783 исследования на коронавирус, из которых 51 показал положительный результат. Об этом 9 марта сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

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Всего в стране выявили 421 592 носителя коронавируса. Из них 407 348 справились с инфекцией, в том числе 266 — за последние сутки.

Под наблюдением врачей находятся 4054 пациента с диагнозом «коронавирусная инфекция». Смерть в республике зарегистрировали у 10 190 пациентов с COVID-19, в течение последних суток зафиксировали восемь таких случаев.

Днём ранее в Армении в ходе проведения 2083 тестов на коронавирус 140 были с положительным результатом. 512 человек медики за сутки признали выздоровевшими, среди пациентов с COVID-19 зафиксировали четыре случаев смерти.