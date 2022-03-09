Донецк, 9 марта, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Ситуация с эвакуацией из Мариуполя мирных жителей является сложной, так как украинские националистические подразделения почти не контролируются Киевом. Об этом 9 марта рассказал глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Dnr-news.com Денис Пушилин

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«У нас есть понимание того, что националистические подразделения слабо контролируются из Киева, именно поэтому ситуация крайне затруднена», — сказал он.

Также Пушилин добавил, что покинувшие Мариуполь мирные жители сделали это вопреки договоренностям и только благодаря самопожертвованию военных ДНР, которые рисковали для этого жизнями, выводя людей из тех районов города, куда им удалось добраться.

«Несколько сотен тысяч человек продолжают оставаться вынужденно «живым щитом» для тех нацбатов, которые сконцентрировали свои основные силы сейчас в Мариуполе», — подчеркнул глава ДНР.

При этом он отметил, что власти ДНР крайне пессимистично настроены в этом вопросе, так как киевские боевики используют в своих целях режимы прекращения огня.

«Нам ничего другого не остается, кроме как метр за метром освобождать территорию Мариуполя и по мере того, как мы подходим к районам, где есть гражданское население — мы пытаемся его эвакуировать, но это вопреки договоренностям», — указал Пушилин.

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