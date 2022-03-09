Новосибирск, 9 марта, 2022, 10:40 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 9 марта, в инфекционные стационары из-за коронавируса госпитализировано 2766 пациентов, в том числе 110 детей. Днём ранее — 2699 пациентов, в том числе 91 ребёнок. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: ситуация нормализуется — все новости»

За прошедшие сутки в регионе было выявлено 1845 случаев заражения коронавирусом (всего 240 388 случаев), 2784 человека выздоровели (всего — 177 927 человек), скончались 16 пациентов (всего — 5115 пациентов).

В реанимации находятся 270 человек, на ИВЛ — 48 пациентов.