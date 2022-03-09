Москва, 9 марта, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Российская сторона готова к оспариванию во Всемирной Торговой организации (ВТО) торговых ограничений, которые были приняты в нарушение правил и норм. Об этом 9 марта заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

Pixabay.com Здание МИД РФ

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«Мы имеем достаточный опыт успешной защиты своих интересов в Органе по разрешению споров ВТО и намерены продолжать практику привлечения данного арбитража для оспаривания неправомерных торговых ограничений, введённых со стороны других стран-членов и нарушающих многосторонние соглашения и их собственные обязательства в этой организации», — сказал он в интервью РИА Новости.

Кроме того, Биричевский отметил, что в настоящее время вопрос о кардинальном изменении взаимоотношений России и ВТО пока не актуален и уточнил, что направление их развития будет зависеть от российских торгово-экономических интересов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что российская сторона не собирается отказываться от своих позиций в качестве надежного поставщика газа в Европу.