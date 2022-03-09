В МИД РФ перечислили шаги по защите экономики страны в условиях санкций
Москва, 9 марта, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Власти России в условиях санкционного давления страны предпринимают существенные усилия для поддержания экономики. Об этом РИА Новости заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
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По его словам, речь идет в том числе о сокращении использования доллара как в отечественных международных резервах, так и во внешних расчетах; смещении внимания на альтернативные западным рынки капитала; обеспечении надежных и защищенных каналов передачи финансовой информации; увеличении доли взаимных платежей в национальных валютах, а также установлении прямых межбанковских корреспондентских отношений с основными торговыми партнерами.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон изучает способы ограничения доступа России к криптовалютам.
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