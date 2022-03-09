Москва, 9 марта, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Российская сторона не собирается отказываться от своих позиций в качестве надежного поставщика газа в Европу. Об этом 9 марта заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД РФ

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и импортозамещение в России — все новости»

«Что касается газовой сферы. Россия не намерена отказываться от своих позиций в качестве надежного поставщика газа на европейский рынок. Российские компании продолжают выполнять контрактные обязательства как в части поставок, так и транзита», — сказал он в интервью РИА Новости.

Также Биричевский отметил, что в настоящее время вопрос о кардинальном изменении взаимоотношений России со Всемирной Торговой организацией (ВТО) пока не актуален.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон изучает способы ограничения доступа России к криптовалютам.