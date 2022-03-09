Улан-Удэ, 9 марта, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Россия выдержит санкционное давление со стороны западных стран, поскольку сами санкции, несмотря на их масштабный вид, носят половинчатый характер. Об этом рассказал корреспонденту ИА REGNUM экономист Алдар Бадмаев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

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По его словам, ограничительные меры напоминают забор со множеством дыр и проломов, сделанных вполне сознательно.

«Это связано с тем, что Россия слишком важна для мировой экономики. И не только в связи с энергоносителями, сырьём, но и как рынок сбыта для множества товаров и услуг западных корпораций», — отметил он.

Тем не менее, по мнению эксперта, ограничения дают повод всерьёз задуматься над экономической безопасностью страны, её устойчивостью перед лицом внешних угроз. В частности, России необходимо воссоздать, иногда даже с нуля целые отрасли, чтобы не зависеть от импорта.

Страны, не поддержавшие западные санкции могут помочь с поставками необходимых комплектующих, однако Алдар Бадмаев считает необходимым иметь собственные структурообразующие производства. Кроме того, ограничения сбыта нефти и газа ставят вопрос о расширении переработки их внутри страны, а также разворота на Восток, для чего России нужно в короткие сроки увеличить транспортные мощности в дальневосточных регионах.

«Бурятия в этих планах играет одну из ключевых ролей, так как находится на перекрестке транспортных потоков с Дальнего Востока и из Монголии в центральную часть России. Но для того, чтобы обеспечить выполнение необходимых функций мультимодального транспортно-логистического хаба, нужно кардинально пересмотреть многие планы. Иначе мы превратимся в своеобразное «игольное ушко» на пути из стран АТР в Европу», — добавил экономист.

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