Астана, 9 марта, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Слухи, что Казахстан останется неподключенным к интернету, если от глобальной сети отключат Россию, не имеют оснований. Об этом 9 марта сообщил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асхат Оразбек журналистам.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Интернет

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«У Казахстана есть разные стыки, и не через Россию. То есть Казахстану тотальное отключение интернета никак не грозит», — сказал Оразбек.

Он отметил, что риски были оценены. В крайнем случае Казахстан сможет получать трафик через Китай. При этом объём трафика не изменится.

Напомним, о том, что Россию якобы лишат доступа к глобальной сети с 11 марта, сообщила финансовая компания из США Market Rebellion. Там не назвали источник информации. У этих данных нет подтверждения. При этом Минцифры РФ 6 марта разослало письмо в госучреждения, котором призвало для защиты от кибератак до 11 марта перейти на использование российской системы доменных имён.