Ставрополь, 9 марта, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Уроженец Новоалександровского округа Ставрополья, рядовой Олег Мануйлов награжден орденом Мужества (посмертно). 22-летний стрелок-сапер погиб при исполнении специального задания в ходе специальной военной операции на Украине, проходя службу на контрактной основе, сообщил глава муниципалитета Сергей Сагалаев.

Instagram.com Скриншот страницы Instagram главы Новоалександровского округа Ставрополья Сергея Сагалаева

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Руководитель района напомнил, каким знали в Новоалександровске Олега Мануйлова. Он был исполнительным, трудолюбивым, отзывчивым, добродушным парнем, активным членом районного казачьего клуба «Пикет».

«Подвиг Олега — пример того, что значит быть настоящим бойцом и настоящим Защитником. Гордимся героем! Мы глубоко, искренне сопереживаем семье Олега Мануйлова. Это наша общая боль, наша общая утрата», — написал он на своей странице в соцсети Instagram.

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