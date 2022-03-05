Ставрополь, , 10:00 — REGNUM Ставрополье понесло первые потери в ходе специальной военной операции на Украине. Известно о троих погибших. Двоих военнослужащих уже похоронили, еще один «груз 200» должен был прибыть в край 4 марта. Об этом сообщил глава края Владимир Владимиров в ходе прямого эфира с жителями региона 3 марта. Позже он подтвердил эту новость в своем Instagram.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России и переговоры – все новости»

«Очень тяжело это говорить. Но в ходе боевых действий геройски погибли и наши земляки. У них остались жены, дети. Родители. Мы глубоко, искренне сопереживаем им. Это наша общая боль, наша общая утрата. И справляться с ней мы будем всем миром», — написал губернатор на своей странице в соцсети.

Как ранее сообщил Владимиров, дума Ставропольского края рассмотрит законопроект о выплатах семьям погибших на Украине военнослужащих. Им планируют выплачивать по три миллиона рублей. Раненым предусмотрены выплаты по 500 тыс. рублей, а при получении тяжёлых травм — по 1 млн рублей.