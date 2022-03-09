Донецк, 9 марта, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Мариуполь за прошедшие сутки смогли покинуть более 40 мирных жителей, среди них шесть детей. Об этом заявил замначальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин.

Andrew Butko Эдуард Басурин

«За минувшие сутки люди сами смогли выбраться оттуда. 42 человека, из них шесть детей», — сказал Басурин в эфире телеканала «Россия 24».

Он подчеркнул, что ситуация в городе по-прежнему тяжелая, нацисты продолжают блокировать работу гуманитарных коридоров.

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Как передавало ИА REGNUM, 8 марта штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что военные ДНР освободили уже 73 населенных пункта, ранее находившихся под контролем ВСУ.