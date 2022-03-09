Тбилиси, 9 марта, 2022, 09:57 — ИА Регнум. В Грузии в течение последних суток в ходе 7733 исследований на SARS-CoV-2 выявили 865 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 9 марта обнародовали на сайте Stopcov.ge.

Александр Погожев ИА REGNUM Исследование ПЦР-тестов

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Всего на текущую дату в стране выявили 1 629 930 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 1 570 884 победили инфекцию, в том числе 2820 — за последние сутки.

За всё время в Грузии зарегистрировали 16 456 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 26 человек скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 2045 пациентов.

Днём ранее в Грузии в ходе 17 693 исследований выявили 2783 носителя SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 5450 человек, скончались 32 пациента с COVID-19.