Донецк, 9 марта, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Утром 9 марта киевские боевики обстреляли из миномётов калибром 120 мм Донецк. Об этом 9 марта сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Обстрел

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Уточняется, что обстрел Донецка со стороны ВСУ был зафиксирован в 07:50 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено две мины калибром 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что заявления Владимира Зеленского нужно анализировать с учётом его состояния, а это состояние неадекватно.