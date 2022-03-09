Нью-Йорк, США, 9 марта, 2022, 09:35 — ИА Регнум. В настоящее время порядка 3 млрд человек в мире еще не прошли вакцинацию от COVID-19. Об этом 9 марта заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.

Kremlin.ru Антониу Гутерреш

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По словам Гутерреша, которые приводит РИА Новости, пандемию коронавируса удалось взять под контроль с помощью медицинских мер и вакцинации.

«Но было бы серьёзной ошибкой думать, что пандемия закончилась. Распределение вакцин остаётся возмутительно неравным. Производители создают по 1,5 млрд доз в месяц, но почти 3 млрд человек всё ещё ждут своей первой прививки», — сказал генсек ООН.

Также он призвал достичь цели и вакцинировать 70% жителей Земли к лету нынешнего года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что группа китайских ученых утверждает, что разработала единую вакцину, которая может обеспечить двойную защиту от коронавируса и гриппа, и которая уже успешно протестирована на мышах