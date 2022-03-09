Москва, 9 марта, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Документ, который подтверждает подготовку киевским режимом в марте наступления на республики Донбасса, обнародовало Минобороны России. Об этом 9 марта рассказал на брифинге официальный представитель российского оборонного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

Mil.ru Игорь Конашенков

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"Минобороны России публикует оригинал секретного приказа командующего национальной гвардией Украины генерал-полковника Николая Балана от 22 января 2022 года», — сказал он.

Также Конашенков уточнил, что этот документ «Об организации подготовки батальонной тактической группы 4-й бригады оперативного назначения для выполнения боевых (специальных) задач в операции объединённых сил в составе бригады вооруженных сил Украины» предназначался для северного киевского, южного одесского и западного территориальных управлений украинской национальной гвардии.

«В приказе, доведённом до командования органов управления нацгвардии Украины, подробно расписан план подготовки одной из ударных группировок для наступательных действий в зоне так называемой «операции объединенных сил» на Донбассе», — отметил официальный представитель Минобороны РФ.

Кроме того, он добавил, что, согласно этому приказу, утверждается организационно-штатная структура батальонно-тактической группы 4-й бригады оперативного назначения украинской национальной гвардии, организация ее всестороннего обеспечения и переподчинения 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что широкомасштабное наступление ударных группировок силовиков Украины на Луганскую и Донецкую Народные Республики упредила и сорвала специальная военная операция Вооруженных сил РФ по защите Донбасса.