Москва, 9 марта, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Заявления президента Украины Владимира Зеленского нужно анализировать с учётом его состояния, а это состояние неадекватно. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в эфире радио Sputnik.

Mid.ru Мария Захарова

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Ранее украинский лидер заявил, что охладел к вопросу вступления Украины в НАТО после того, как понял, что альянс опасается конфронтации с Россией. По словам Захаровой, Зеленский выходит к микрофону, находясь «в специфическом состоянии». С этим должны разбираться специалисты. Состояние Зеленского «неадекватное».

«Поэтому глубоко и всерьёз анализировать эти заявления не представляется возможным именно исходя из его состояния», — сказала дипломат.

Захарова добавила, что сейчас нельзя серьезно опираться на заявления Зеленского, нельзя воспринимать их как выражение сформированной позиции.

Как сообщало ИА REGNUM, Зеленский также назвал западные страны ответственными за гибель людей на Украине, так как они отказываются ввести над страной бесполётную зону.

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