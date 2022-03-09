Ташкент, 9 марта, 2022, 09:18 — ИА Регнум. В Узбекистане за минувшие сутки выявили 51 случай заражения коронавирусом, что на 24 больше, чем в предыдущий день (27). Об этом 9 марта сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Узбекистана.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В частности, в Ташкенте выявили 29 случаев (пять — в понедельник), в Ташкентской области выявили семь случаев (в понедельник — ни одного).

8 марта в стране также было зафиксировано пять случаев пневмонии (три — днем ранее). О летальных случаях не сообщается.

Общее количество выявленных в Узбекистане с марта 2020 года случаев заражения коронавирусом превысило 237 тысяч.