Париж, 9 марта, 2022, 09:17 — ИА Регнум. Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что количество украинских беженцев, прибывающих во Францию, «стремительно растёт», сообщает Le Figaro.

Florian DAVID Премьер-министр Франции Жан Кастекс

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

«Очевидно, что это число быстро растет», — подчеркнул Жан Кастекс после посещения центра приема беженцев в Порт-де-ла-Шапель, где его приветствовала мэр Парижа Анн Идальго.

Кроме того, по словам Жана Кастекса, Париж принял более 500 беженцев.

Ранее генеральный консул Украины во Франции настаивал на желании страны «быть частью ЕС, стать страной-членом».

Как сообщало ИА REGNUM, с призывом к властям Китая не сохранять нейтралитет по ситуации вокруг Украины обратилась заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.