Астана, 9 марта, 2022, 09:13 — ИА Регнум. Регламент торгов по валютной паре тенге — доллар США изменён по решению Национального банка Казахстана и Казахстанской фондовой биржи (KASE) для недопущения дестабилизации валютного рынка. Об этом говорится в совместном заявлении Нацбанка и KASE.

Национальный банк Республики Казахстан Тенге

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и импортозамещение в России – все новости»

Регламент торгов по валютной паре тенге — доллар США изменён на 9 марта 2022 года. Торги откроются в 15:00 по времени города Нур-Султан (12:00 мск) и состоятся в формате франкфуртского аукциона, указано в заявлении.

Отмечено также, что решение призвано не допустить дестабилизацию валютного рынка на фоне высокой волатильности и давления со стороны внешних факторов. Такое решение Нацбанк и KASE уже принимали 28 февраля.

Читайте также: В Казахстане создали штаб по антикризисным мерам