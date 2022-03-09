Душанбе, 9 марта, 2022, 09:06 — ИА Регнум. С 15 марта деятельность контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе между Таджикистаном и Узбекистаном переводится на обычный режим. Об этом сообщает «Азия Плюс».

(сс) CWitte Граница

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Соответствующее решение принял Республиканский штаб по усилению противоэпидемических мер по предотвращению распространения инфекционного заболевания COVID-19 в Таджикистане.

Отмечается, что граница между двумя странами была закрыта с 16 марта 2020 года в связи с первыми случаями заряжения коронавирусом граждан Узбекистана.