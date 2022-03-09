Тбилиси, 9 марта, 2022, 09:06 — ИА Регнум. Правящая партия «Грузинская мечта» может потерять власть в стране, занимая осторожную позицию по России, начавшей спецоперацию на Украине по денацификации для защиты безопасности Донбасса. Об этом на телеканале «Палитраньюс» заявил экс-депутат парламента Леван Гогичаишвили.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

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"Я понимаю, что интересы собственной страны первостепенны, однако осторожность не должна переходить в трусость. Очень скоро возникнет проблема и с их легитимностью», — сказал оппозиционный политик.

По его мнению, среди представителей власти много тех, кто поддерживает Россию, что якобы способствует популяризации партии «Единое национальное движение» (ЕНД), основанной экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Гогичаишвили считает, что политика руководства «Мечты» вызвана тем, что там не верят в способность Украины долго оказывать сопротивление.

Гогичаишвили в парламент прошлого созыва вошел по спискам правящей партии. Потом он вместе с пятью соратниками вышел из «Мечты» и вошел в образованную фракцию «Независимые депутаты».

Стоит отметить, что оппозиция в Грузии выражает недовольство тем, что власти выбрали осторожную тактику в отношении России после начала спецоперации на Украине по денацификации для защиты безопасности Донбасса и РФ. Тбилиси не поддержал антироссийские санкции, после чего в России сняли запрет на поставку молочной продукции из Грузии.