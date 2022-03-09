Ташкент, 9 марта, 2022, 09:01 — ИА Регнум. Через аэропорт города Катовице (Польша) 8 — 9 марта возвращены на Родину 250 граждан Узбекистана, среди которых 62 женщины, 28 детей и восемь младенцев. Об этом сообщил официальный представитель МИД Узбекистана журналистам.

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«В период с 28 февраля по 9 марта текущего года состоялось 22 авиарейса. Вывезены … 5 037 соотечественников», — отметил он.

Подчеркивается, что наблюдается тенденция уменьшения числа граждан Узбекистана, прибывающих с Украины на КПП «Карчова» (Польша).

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Донбасса, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. По его словам, цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.