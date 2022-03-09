Махачкала, 9 марта, 2022, 08:56 — ИА Регнум. В Дагестане стало известно о подвиге уроженца республики — первого в мире чемпиона по танковому биатлону Марата Халикова. Во время боя он уничтожил несколько групп противника, подорвал свой танк, оставшийся без топлива, и спас свой экипаж, сообщил глава республики Сергей Меликов.

Mil.ru Танк Т-72БМ

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

"Ещё один наш земляк показал настоящий дагестанский характер во время спецоперации в Украине. Командир танка Т-72 старший сержант Марат Халиков в бою уничтожил несколько мобильных групп противника. А когда боевая машина осталась без топлива, он решил её подорвать, чтобы танк не стал трофеем врага», — написал Меликов на своей странице в соцсети Instagram. Глава Дагестана также отметил, что Халиков в 2014 году стал первым чемпионом по танковому биатлону в мире. В настоящее время танкист находится в госпитале — он ранен.

«Полученные раны и контузия не помешали Марату спасти боевого товарища. Наш отважный земляк вынес сослуживца на руках и вывел экипаж из-под плотного огня», — сообщил подробности подвига Сергей Меликов.

Читайте также: Путин присвоил Нурмагомеду Гаджимагомедову звание Героя России