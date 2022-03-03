Ново-Огарево, Московская область, , 20:09 — REGNUM Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России военнослужащему Нурмагомеду Гаджимагомедову. Об этом глава государства сообщил 3 марта в ходе заседания Совбеза России.

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Президент проинформировал, что соответствующий указ уже подписан. Звание Героя России Гаджимагомедову присвоено посмертно, военнослужащий погиб во время исполнения воинского долга во время специальной операции на Украине.

Путин рассказал, что Гаджимагомедов подорвал себя гранатой вместе с украинскими солдатами.