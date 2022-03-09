Ташкент, 9 марта, 2022, 08:56 — ИА Регнум. В Узбекистан доставили 2 257 600 доз американской вакцины от коронавируса компании Moderna. Об этом 9 марта сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Узбекистана.

NIAID Вакцинация

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В ведомстве отмечают, что препараты завезены в рамках глобальной программы Covax.

«Общее количество доз вакцин, полученных безвозмездно или приобретённых Узбекистаном, достигло 59,269 миллиона», — говорится в сообщении.

На сегодня в стране в процессе иммунизации использовано 46,5 млн доз.