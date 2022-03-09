Ростов-на-Дону, 9 марта, 2022, 08:47 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону горожане развернули гигантский триколор в поддержку специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации областного центра.

Дарья Драй ИА REGNUM Российский триколор

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На Театральной площади участники патриотической акции «Zа Россию» развернули 60-метровый государственный флаг РФ, выразив солидарность и поддержку главе государства Владимиру Путину и Вооруженным силам России.

ИА REGNUM напоминает, что ранее кадеты Шахтинского генерала Якова Петровича Бакланова казачьего кадетского корпуса организовали флешмоб, выстроившись в огромную букву «Z».