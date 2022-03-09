Куала-Лумпур, 9 марта, 2022, 08:42 — ИА Регнум. Премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Яакоб заявил, что страна откроет свои границы с 1 апреля, сообщает CNN Indonesia.

Eric Teoh Флаг Малайзии

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: победа над COVID-19 близко? – все новости»

Путешественникам, прошедшим полную вакцинацию против коронавируса, больше не нужно находиться на карантине.

С открытием границы жители Малайзии могут путешествовать по миру. Премьер-министр отметил, что правительство работает над туристическими маршрутами с Брунеем, Таиландом и Индонезией.

Напомним, с марта 2020 года Малайзия стала одной из стран Азии, которая ввела строгие ограничения для борьбы с распространением коронавируса.