Тбилиси, 9 марта, 2022, 08:37 — ИА Регнум. Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии внимательно следит за поведением туристов из России и Белоруссии, и они не представляют никакой опасности. Об этом говорится в заявлении пресс-службы СГБ.

Кукрыниксы. Советская угроза

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"Общество запугивают тем, что среди приехавших лиц есть так назывемые диверсанты, «связанные с терроризмом группы» и так далее. С полной ответственностью заявляем, что безопасность страны под контролем полным», — говорится в заявлении.

В СГБ призвали население не поддаваться на сообщения, которые распространяют в соцсетях. В ведомстве также опровергли слухи, будто сильно вырос поток граждан России, приезжающих в Грузию.

Стоит отметить, что оппозиция в Грузии выражает недовольство тем, что власти заняли осторожную позицию в отношении России после начала спецоперации на Украине по денацификации для защиты безопасности Донбасса и РФ. Тбилиси не поддержал антироссийские санкции, после чего в России сняли запрет на поставку молочной продукции из Грузии.