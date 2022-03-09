Магадан, 9 марта, 2022, 08:37 — ИА Регнум. Больницы и аптеки Магаданской области обеспечены необходимыми лекарствами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 марта в пресс-службе правительства региона.

Александр Погожев, ИА REGNUM Лекарства

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В аптеках запас медикаментов достигает четырёх месяцев, поставки продолжаются. ⁣⁣Лечебные учреждения Колымы обеспечены необходимыми лекарствами.

Губернатор Сергей Носов поручил мониторить цены на продовольствие и товары первой необходимости, проводить работу по обеспечению всех социальных выплат населению и контролировать уровень благосостояния колымчан. О проблемах, касающихся лекарственного или продовольственного обеспечения, жители области могут сообщать по телефону единой горячей линии 122.

Заместитель руководителя управления организации медицинской помощи министерства здравоохранения и демографической политики Колымы Ирина Мыскова пояснила, что не нужно опасаться дефицита медикаментов.

«Приобретать лекарства впрок нет смысла. Мы не прогнозируем какую-то задержку в поставках или дефицит лекарств в Магаданской области. В России сделан достаточный запас медикаментов. Ещё в 2013 году в РФ принята стратегия лекарственного обеспечения, согласно которой шло развитие собственного фармацевтического производства. Благодаря этому, практически все препараты стратегического ряда, производимые в других странах, имеют отечественные аналоги», — сказала Мыскова.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Вологодской области запас лекарственных средств создан на пять-семь месяцев.