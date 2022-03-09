Астана, 9 марта, 2022, 08:29 — ИА Регнум. В Казахстане за сутки выявили 87 случаев заражения коронавирусом. Об этом 9 марта сообщает пресс-служба минздрава республики.

Sevdz.ru ПЦР-лаборатория

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: победа над COVID-19 близко? – все новости»

За время пандемии в республике выявили 1 304 012 носителей SARS-CoV-2, из которых признали выздоровевшими 1 277 680 человек, в том числе 290 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 13 748 носителей коронавируса, в том числе в стационарах разместили 1348 человек.

Всего в стране зафиксировали 13 639 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19. За прошедшие сутки было три таких случая.

Днём ранее в минздраве Казахстана сообщили о 77 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки. Выздоровевшими медики признали 278 человек. Был выявлен один случай смерти среди пациентов с диагнозом COVID-19.