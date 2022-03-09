Джакарта, 9 марта, 2022, 08:23 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо предупредил об угрозе кризиса беженцев из-за ситуации на Украине, сообщает CNN Indonesia.

Presidenri.go.id Джоко Видодо

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Ссылаясь на данные агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), Джоко Видодо заявил, что 1,2 млн украинских беженцев перебрались в другие страны.

«Несомненно, будет крупнейший кризис беженцев. Это то, что мы все должны предотвратить», — написал глава государства в своем аккаунте в Twitter.

По словам президента, мир ожидает «крупнейший миграционный кризис века».

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение встать на защиту мира и начать военную спецоперацию на Украине. Ранее Киев отказался от выполнения Минских соглашений и начал бить по жизненно важным объектам инфраструктуры Донбасса. С 2014 года там погибли от 13 до 14 тысяч человек, более 500 детей были убиты или искалечены.