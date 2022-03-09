Сеул, 9 марта, 2022, 08:18 — ИА Регнум. В Южной Корее за минувшие сутки выявили 342 446 случаев заражения коронавирусом. Об этом 9 марта сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: победа над COVID-19 близко? – все новости»

Согласно опубликованным данным, 342 388 случаев заражения локальные, ещё 58 случаев — завозные. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 5 212 118.

Известно, что показатель свыше 300 тыс. человек в сутки зафиксировали в стране через неделю после того, как ежедневное число случаев заражения превысило отметку 200 тыс. человек.

Число жертв пандемии в стране увеличилось на 158 человек — до 9440 человек. Уровень смертности составил 0,18%.

Число тяжелобольных пациентов сократилось до 1007 человек.