Донецк, 9 марта, 2022, 08:13 — ИА Регнум. Киевские боевики обстреляли из миномётов населенный пункт Пантелеймоновка на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 9 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

John Crosby Миномётный обстрел

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Уточняется, что обстрел Пантелеймоновки был зафиксирован в 06:30 (совпадает с мск) и в ходе него по посёлку было выпущено 15 мин калибром 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за последние сутки киевские боевики 13 раз обстреляли семь населенных пунктов на территории Луганской Народной Республики (ЛНР).