Луганск, 9 марта, 2022, 08:05 — ИА Регнум. За последние сутки киевские боевики 13 раз обстреляли семь населенных пунктов на территории Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 9 марта сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

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«По состоянию на 07:00 (совпадает с мск) 9 марта со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 13 обстрелов по семи населенным пунктам республики», — говорится в сообщении.

Кроме этого, уточняется, что в результате обстрела в населенном пункте Кировск были повреждены три дома и три хозяйственные постройки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Госдеп США дал рекомендацию американцам, отправляющимся на Украину, составить завещание, сдать образец ДНК и оставить распоряжение насчёт своих похорон.