Вашингтон, 9 марта, 2022, 07:18 — ИА Регнум. Американцам, отправляющимся на Украину, рекомендацию оставить завещание, сдать образец ДНК и оставить распоряжение насчёт своих похорон дал Госдеп США. Об этом 8 марта сообщается на сайте американского внешнеполитического ведомства.

Turaneli.tv Госдеп США

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Уточняется, что ранее всем американским гражданам была дана настоятельная рекомендация покинуть территорию Украины и не въезжать на неё. Однако для тех, кто решит проигнорировать данную рекомендацию, Госдеп даёт несколько советов.

В частности, Госдеп советует перед объездом на Украину составить завещание, оставить образцы ДНК вашему поставщику медицинских услуг «на случай, если вашей семье понадобится доступ к ним».

Кроме того, рекомендуется решить вопрос опеки над детьми, ухода за домашними животными, имущественные вопросы и оставить «пожелания на случай своих похорон». Важные документы и контактную информацию рекомендовано оставить близким, чтобы они могли от имени уехавшего на Украину гражданина управлять его делами на родине.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Трамп обвинил Европу в манипулировании США в связи с тем, что европейские страны не поддержали отказ от импорта энергоносителей из России.