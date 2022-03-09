Москва, 9 марта, 2022, 07:16 — ИА Регнум. Решением арбитража Москвы министерству транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края отказано в удовлетворении иска к ООО «Яндекс. Такси» и ООО «Яндекс». Ведомство требовало запретить аффилированным между собой ответчикам передавать заказы на услуги такси лицам, которые не имеют соответствующего разрешения. Решение судьи Девицкой может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM «Яндекс.Такси»

Пока в карточке дела обнародована лишь результативная часть решения — «в удовлетворении заявленных требований отказать полностью».

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Спор слушался с октября 2021 года, но дело является выделенным производством из другого спора, который начат в июне прошлого года.

Напомним, ранее со схожим иском обращался в суд и комитет Ленинградской области по транспорту, но проиграл его в первой инстанции. Суд заявил, что в российском законодательстве нет понятия агрегатора услуг перевозок пассажиров и багажа легковым такси. В свете этого в законе нет обязанности по контролю за наличием разрешений у перевозчиков ни у кого, кроме госорганов. То есть «Яндекс» фактически оказался не обязан проверять подобное разрешение.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, к компаниям из дивизиона «Яндекса» претензии имели и другие ведомства. В частности, ФАС РФ в ходе антимонопольного расследования выявил дискриминацию сторонних сервисов в поисковике «Яндекса». Судебный спор по этому делу закончился подписанием мирового соглашения, в котором IT-компания признала обоснованность выданного ФАС предупреждения.

«Яндекс», несмотря на то, что входит в список системообразующих компаний России, корнями уходит в офшор — Нидерланды. Бенефициар — олигарх с паспортом Мальты Аркадий Волож и его семейный траст.