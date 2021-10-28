Москва, , 06:54 — REGNUM В арбитраж Москвы поступил иск министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, ответчиком по которому выступают ООО «Яндекс.Такси» и четыре юрлица, работающих в сфере предоставления информуслуг, связанных с такси. Дело приняла к производству судья Девицкая. Начать слушания планируется 9 декабря 2021 года. В споре речь, вероятно, пойдет о запрете агрегатору такси передавать заказы на перевозку пассажиров компаниям без разрешений на осуществление подобной деятельности, передаёт ИА REGNUM.

Яндекс. Такси Константин Ерёмин © ИА Красная Весна

Иск министерства подан 25 октября 2021 года, а 27 октября его приняли к производству. Детали пока не известны.

Между тем ранее ведомство уже обращалось к этим же ответчикам с претензиями, но в арбитраж Краснодарского края. В первый раз среди ответчиков также было и ООО «Яндекс». Слушания по спору пока не завершены. Компании из дивизиона IT-гиганта потребовали выделить претензии к ним в отдельное производство. Третьим лицом в спор также вступила краснодарская краевая ассоциация «Региональный автотранспортный союз». Заседание по делу о запрете передавать заказы на перевозку пассажиров компаниям без разрешений на осуществление подобной деятельности назначено на 23 ноября 2021 года.

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Напомним, схожий иск к «Яндекс.Такси» подавал и комитет Ленинградской области по транспорту, но в начале октября он проиграл спор. Вердикт ещё может быть обжалован. Во многом причиной проигрыша можно назвать несовершенство российского законодатетьства. Так, в решении суда прямо уточняется, что «законодательство РФ не содержит понятия агрегатора услуг перевозок пассажиров и багажа легковым такси и соответственно не возлагает на кого-либо, за исключением государственных органов, обязанности по контролю за наличием разрешений у перевозчиков».

»Таким образом, на общество законом обязанность по контролю разрешений не возлагается, более того, закон не предоставляет обществу и полномочий по контролю таких разрешений», — уточнялось в вердикте.

Ответчик заявил, что проводит периодический и внеплановый контроль «за действительностью соответствующих разрешений путем ручного обращения к официальному сервису проверки разрешений». Из этого можно сделать вывод, что поголовная проверка на момент начала правоотношений не проводится. Представитель «Яндекс.Такси» прямо в суде заявлял, что общество является исключительно оператором информационной системы и «в принципе, не может контролировать фактическое соблюдение перевозчиками требований о наличии разрешений».

Подобный подход порождает множество спорных и опасных ситуаций для пассажиров, что подтверждается жалобами в соцсетях и в Роспотребнадзор.