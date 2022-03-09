Лондон, 9 марта, 2022, 07:01 — ИА Регнум. Военнослужащим Великобритании министерство обороны строго запретило в самовольном порядке отправляться на территорию Украины для участия в боевых действиях. Об этом 9 марта сообщило издание The Independent.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

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Всем военнослужащим Соединённого Королевства запрещено самовольно выезжать на территорию Украины. Запрет сохраняется до дальнейшего уведомления.

Отмечается, что военнослужащие, отправляющиеся на Украину, столкнутся с дисциплинарными и административными последствиями. Данное положение оборонного ведомства относится и к тем сотрудникам, которые в настоящее время находятся в увольнении.

Военное ведомство Великобритании опасается, что появление британских солдат на территории Украины может привести к обострению конфликта и жёсткой реакции со стороны России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Великобритания с 2017 по 2021 год направила Украине £61,3 млн (примерно 7,2 млрд рублей). Средства выделялись на борьбу с коррупцией, военную реформу и тренировки украинских военнослужащих.