Кито, 9 марта, 2022, 06:51 — ИА Регнум. Генеральный директор по Северной и Южной Америке Европейской службы внешних связей Брайан Глинн заявил, что Евросоюз собирается «тесно сотрудничать» со странами Латинской Америки, чтобы «изолировать Россию». Об этом пишет агентство EFE.

Europa.eu Флаги Евросоюза

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и импортозамещение в России — все новости»

По его словам, необходимо показать России, что «мир един» в своём отношении о «несправедливости» военной спецоперации в защиту ДНР и ЛНР.

После диалога на высоком уровне между ЕС и эквадорским правительством в Кито Глинн подчеркнул роль Эквадора, который «не только проголосовал за резолюции ООН, но и вместе с ЕС искал выход из кризисов».