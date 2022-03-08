Москва, 9 марта, 2022, 01:04 — ИА Регнум. Временный порядок операций с наличной валютой вводит Центробанк на территории России. Об этом 9 марта сообщает пресс-служба российского регулятора.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

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На период с 9 марта по 9 сентября 2022 года Банк России устанавливает временный порядок для выдачи средств с валютных вкладов или счетов граждан. Все денежные средства клиентов на валютных счетах либо вкладах будут учтены и сохранены в валюте вклада. Клиент сможет снять до 10 тыс. долларов в наличной валюте, остальные средства — в рублях с учётом рыночного курса на день выдачи.

Граждане смогут открывать новые валютные счета и вклады, но снять с них наличные средства можно будет временно в рублях по рыночному курсу. Условия по вкладу или счёту меняться не будут, проценты по вкладу будут начисляться в той валюте, в которой вклад был открыт.

Вне зависимости от валюты вклада, в период действия временного порядка валюта будет выдаваться в долларах США. Конвертация валют в доллар США будет осуществляться по рыночному курсу на день выдачи.

Банк не будет продавать гражданам наличную валюту, при этом обменять валюту на рубли можно будет в любое время. Поменять наличную валюту на рубли граждане смогут в любое время и в любом объёме. Клиенты всех без исключения банков смогут получить денежные средства со своих валютных вкладов или счетов.

Указывается, что банку может потребоваться время, вплоть до нескольких дней, для доставки необходимой суммы в наличной валюте в конкретное отделение.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что карты международных финансовых корпораций Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать на территории России.