Москва, 9 марта, 2022, 00:27 — ИА Регнум. Свою деятельность на территории России приостанавливает американский производитель безалкогольных напитков компания Coca-Cola. Об этом 8 марта сообщает пресс-служба компании.

Рекламные плакаты Coca-Cola и Fanta в фашистской Германии

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Уточняется, что The Coca-Cola Company прекращает любую деловую активность на территории России.

Стоит отметить, что Coca-Cola Hellenic является одной из крупнейших компаний в мире по розливу и дистрибуции напитков под товарными знаками The Coca-Cola Company. Coca-Cola Hellenic ведет бизнес в 28 странах. В России компания представлена ООО «Кока-Кола Эйч Би Си Евразия», ей принадлежат предприятия в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и множестве крупных городов России.