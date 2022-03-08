Москва, 9 марта, 2022, 00:06 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу оценил большой вклад женщин-военнослужащих в создание эффективной армии страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Шойгу

«Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в преддверии праздника 8 марта отметил большой вклад женщин-военнослужащих в создание эффективной российской армии», — говорится в сообщении в телеграм-канале «Вам, любимые!».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ростовской области тёплые поздравления с 8 Марта получили участницы и женщины — ветераны Великой Отечественной войны, труженицы тыла.

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия встречает Международный женский день 8 Марта — трансляция»

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