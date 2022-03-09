Москва, 9 марта, 2022, 08:08 — ИА Регнум. Экономика РФ, безусловно, испытает спад из-за санкций и ухода с ее рынка ряда иностранных компаний. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 марта заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал прогнозы международного рейтингового агентства Moody’s о том, что в 2022 года экономика РФ может испытать 7-процентный спад.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

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"Влияние санкций на экономику России очень противоречиво. С одной стороны, они, безусловно, ограничат работу многих предприятий — из-за нехватки комплектующих, программного обеспечения и прочего. С другой стороны, для того, чтобы восполнить нехватку тех или иных товаров, которые поступали из-за рубежа, может быть развернуто импортозамещающее производство внутри страны. Это, соответственно, будет давать прирост внутреннего производства. В какой степени эти процессы будут уравновешены друг другом в количественном плане, пока неясно», — сказал Колганов.

При этом он подчеркнул, что спад в экономике России «конечно, будет», и в этом «сомневаться не приходится».

«Что касается ухода компаний с рынка, то угрозу российской экономике здесь представляет прекращение работы тех, что связаны с производством на территории РФ и чье работа ведется с использованием поставок импортных деталей, материалов и комплектующих, — сказал Колганов. — И уход таких компаний может действительно нанести нам определенный ущерб. Если же речь идет только о торговых компаниях, то, в принципе, их уход с рынка вполне может быть замещен другими поставщиками».

В связи с этим Колганов обратил внимание на данные, согласно которым многие компании, уходя, не захлопывают за собой дверь.

«Ряд компаний, которые приостановили работу своих магазинов, не увольняют своих сотрудников, а отправляют их в вынужденный отпуск с оплатой двух третей оклада и не расторгают договоры аренды торговых помещений в ТЦ», — добавил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что эксперты Moody’s поторопились делать прогнозы о 7-процентном падении экономики РФ.