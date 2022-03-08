В Ростовской области судебные приставы поздравили с 8 Марта женщин из ЛДНР
Ростов-на-Дону, 8 марта, 2022, 23:35 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону судебные приставы поздравили с 8 марта женщин из Донецкой и Луганской Народных Республик.
Иван Шилов ИА REGNUM
С 8 марта
«Дамы очень трогательно восприняли подобное внимание со стороны сотрудников ведомства», — говорится в сообщении в специальном телеграм-канале «Вам, любимые!»
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ростовской области тёплые поздравления с 8 Марта получили участницы и женщины-ветераны Великой Отечественной войны.
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