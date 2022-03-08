Вашингтон, 8 марта, 2022, 23:06 — ИА Регнум. Власти США не просили союзников в Европе ввести запрет на импорт нефти из России. Об этом 8 марта заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге.

Obamawhitehouse.archives.gov Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки

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»Мы (власти США) не ждали от них и не просили их (отказаться от российской нефти)», — отметила Псаки.

Как передавало ИА REGNUM, 8 марта президент США Джо Байден заявил, что запрет на импорт нефти и газа из России вводят власти США.