США не просили союзников отказаться от импорта российской нефти – Псаки
Вашингтон, 8 марта, 2022, 23:06 — ИА Регнум. Власти США не просили союзников в Европе ввести запрет на импорт нефти из России. Об этом 8 марта заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге.
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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки
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»Мы (власти США) не ждали от них и не просили их (отказаться от российской нефти)», — отметила Псаки.
Как передавало ИА REGNUM, 8 марта президент США Джо Байден заявил, что запрет на импорт нефти и газа из России вводят власти США.