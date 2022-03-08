Ростов-на-Дону, 8 марта, 2022, 22:59 — ИА Регнум. В Ростовской области тёплые поздравления с 8 Марта получили участницы и женщины-ветераны Великой Отечественной войны, труженицы тыла. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Алексей Колчин ИА REGNUM Медали ветерана

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Донские волонтёры в рамках акции «Любимые ветераны» по телефону пожелали женщинам крепкого здоровья и выразили слова благодарности от молодого поколения.

Организаторами акции выступили донской комитет по молодежной политике, «Ростовпатриотцентр» и региональное отделение организации «Волонтеры Победы». В поздравлении более 200 женщин приняли участие 60 донских волонтеров.