Брюссель, 8 марта, 2022, 22:10 — ИА Регнум. Вводить заперт на импорт энергоносителей из Российской Федерации не намерен Европейский союз. Об этом 8 марта в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, комментируя решение властей США ввести запрет на импорт нефти и газа из России.

European Parliament Жозеп Боррель

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и импортозамещение в России — все новости»

»Мы (Евросоюз) не будем вводить запрет на поставки энергоресурсов из России», — заявил он.

Как передавало ИА REGNUM, 8 марта президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон вводит запрет на импорт черного золота и голубого топлива из России.