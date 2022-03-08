Москва, 8 марта, 2022, 21:33 — ИА Регнум. США определили Европе участь оплатить санкции в отношении России, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Володин

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"Принимая такие ограничительные меры, Вашингтон подталкивает Европу к отказу от российских нефти и газа. Но тяжесть подобного решения для ЕС несравнимо выше. Россия — крупнейший экспортёр газа и нефти в эти страны с долями 45% и 27% соответственно», — рассуждает спикер Госдумы в телеграм-канале.

Парламентарию очевидно, что, продвигая санкции против российских энергоносителей, Вашингтон стремится занять европейский рынок.

«Доля поставок американских нефти и газа в Европу составляет 8% и 6%. Рост цен на энергоносители — также часть этого плана. За все издержки в будущем заплатят страны ЕС, которые будут вынуждены покупать ископаемое топливо из США по значительно более высокой цене. Всё это ляжет на плечи европейских компаний и граждан», — подчеркнул Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон запрещает импорт нефти, газа и электроэнергии из России.