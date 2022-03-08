Москва, 8 марта, 2022, 20:22 — ИА Регнум. Еще два населенных пункта на Украине взяли под контроль Вооруженные силы (ВС) России. Об этом 8 марта сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM Военные

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»Подразделениями российских ВС взяты под контроль населенные пункты Передовое и Карьерная», — сказал Конашенков.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. По словам главы государства, целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.